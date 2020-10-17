Во Франции чеченец отрезал голову учителю истории. Последний якобы объяснял материал в школе в пригороде Парижа с помощью карикатур на исламского пророка Мухаммеда. По этому делу задержали еще пятерых, поэтому всего под стражей находятся 9 человек. Самого же нападавшего застрелили.

Убийство учителя в Париже: уже задержали девять человек

О новых задержанных сообщил французский государственный телеканал France 24. Известно, что среди подозреваемых есть двое родителей предполагаемого убийцы. Кстати, они выражали несогласие с решением учителя показать детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Еще трое входят в близкий круг преступника. Но они не являются членами его семьи.

Ранее сообщалось о четырех задержанных, в том числе одном несовершеннолетнем. Все они также входили в семейный круг нападавшего.

Убийство учителя во Франции: главное