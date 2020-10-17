Чеченец обезглавил учителя в Париже:число задержанных возросло, под стражей родители нападавшего
Во Франции чеченец отрезал голову учителю истории. Последний якобы объяснял материал в школе в пригороде Парижа с помощью карикатур на исламского пророка Мухаммеда. По этому делу задержали еще пятерых, поэтому всего под стражей находятся 9 человек. Самого же нападавшего застрелили.
Убийство учителя в Париже: уже задержали девять человек
О новых задержанных сообщил французский государственный телеканал France 24. Известно, что среди подозреваемых есть двое родителей предполагаемого убийцы. Кстати, они выражали несогласие с решением учителя показать детям карикатуры на пророка Мухаммеда.
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Еще трое входят в близкий круг преступника. Но они не являются членами его семьи.
Ранее сообщалось о четырех задержанных, в том числе одном несовершеннолетнем. Все они также входили в семейный круг нападавшего.
Убийство учителя во Франции: главное
- 16 октября примерно в 5 вечера по местному времени в пригороде Парижа городке Конфлан-Сент-Онорион, молодой мужчина обезглавил учителя истории и географии.
- Предварительно, причиной преступления стало то, что педагог показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo.
- Известно, что нападавшему 18 лет и он имеет чеченское происхождение, хотя родился в Москве.
- Президент Франции Эммануэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом".
- Национальная антитеррористическая прокуратура Франции расследует преступление по статьям об "убийстве в результате террористического акта" и о "функционировании преступной террористической группировки".
- Россия пока произошедшее никак не комментирует.