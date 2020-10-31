В Крыму сняли фейковое видео о том, что чеченцы воюют в Нагорном Карабахе. Соответствующую подделку разоблачили журналисты, которым удалось обнаружить, что на полуострове снимали художественные фильмы о войне на Ближнем Востоке.

О том, кому было выгодно выдать Крым за Карабах, а массовку за чеченцев – говорится в программе "Крым. Реалии" на 24 канале.

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Где на самом деле сняли фейковое видео

Видео под названием "Чеченцы воюют в Карабахе" распространяют в сети, в частности в чеченских группах. Соответствующее видео исследовали журналисты проекта "Кавказ. Реалии" и доказали, что это фейк, который сняли в Крыму и отдельно озвучили на чеченском. Один из журналистов обратил внимание на необычное для соответствующей местности сооружение – мост над дорогой.

Журналисты обратили внимание на мост / Скриншот с видео

"Мы сделали скриншот кадра и проверили его через поиск изображений в Google и "Яндекс". Оказалось, что мост уже публиковали в соцсетях люди, которые живут в Крыму, или те, которые там путешествовали. Мы поняли, что вероятно, речь идет о селе Морское", – рассказал журналист "Кавказ. Реалии" Иван Мартыненко.

Впоследствии журналисты посетили соответствующее село, где им удалось обнаружить ту же местность, что и на видео. Также на соответствующей территории нашли стреляные гильзы, вероятно, там действительно что-то происходило.

На видео есть люди в военной форме без знаков и перевернутое авто, под которым якобы было тело человека. Так как возле Морского не проходили никакие боевые действия то, вероятно, речь идет о съемке одного из российских художественных фильмов,

– рассказал Иван Мартыненко.

Соответствующий мост является частью советского недостроя и заброшенного пансионата "Липецкий металлург". Еще до аннексии Крыма в 2007 году, российский режиссер Федор Бондарчук снимал там сцены для фильма "Обитаемый остров".



Заброшенный пансионат "Липецкий металлург" / Скриншот с видео

Съемки российских фильмов в Крыму

В 2020 году сразу несколько российских режиссеров снимали боевики в окрестностях Судака, местность стала декорацией Ближнего Востока. Режиссер Алексей Учитель продюсировал фильм "Пальмира", в кульминации которого российские саперы разминировали древние памятники, а на руинах сирийского города играл оркестр под руководством Георгиева. Оператор ленты Мурат Абдель Фатах сообщил, что на видео под названием "Чеченцы воюют в Карабахе" – не их декорации и массовка.

Накануне обострения в Карабахе в Крыму снимали фильм "Шугалей-2", в названии – фамилия реального россиянина, которого арестовали в Ливии за вмешательство в президентские выборы. По информации СМИ, Шугалей является человеком Евгения Пригожина, повара Путина и владельца "фабрики троллей".

Шугалей является человеком Евгения Пригожина / Скриншот с видео

В то же время одно из российских СМИ сообщило, что съемки "Шугалей-2" проходили в Крыму в районе села Морское, на территории заброшенного пансионата "Липецкий металлург". Также местный житель и блогер Александр Кирьяков во время съемок сделал фотографии, на них есть мужчина в очках и берете, напоминающий человека с видео. Лента "Шугалей-2" принадлежит кинокомпании "Триикс Медиа". Журналисты уточнили в компании, могла ли массовка попасть на фейковое видео, однако пиар-менеджер это отрицала.

Мужчина в очках и берете напоминает мужчину с фейкового видео / Скриншот с видео

Также крымские сайты писали о еще одном кино "Небо", ленту якобы снимали возле Морского в том же заброшенном санатории. Картина рассказывала о событиях 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик, который нарушил ее границу. Пиар-менеджер компании "Триикс Медиа" Анастасия Третьякова опровергла, что на видео – съемочная площадка фильма "Небо". Впрочем массовка и реквизит на любительских ютуб-видео похожи на те, что в фейковом ролике.

Провокация конфликта

В Морском живут 2 тысячи человек, для местных участие в массовке является заработком и развлечением. Опрошенные жители не против фильмов, но против фейков. В редакции "Кавказ. Реалии" не располагают информацией о том, что наемники из Чечни участвуют в войне в Карабахе. Согласно словам журналиста Ивана Мартыненко, видео фальсифицируют или для жажды просмотров, или для провокации.

Возможно, это просто желание "хайпануть" на известной теме. Однако в 1990-х годах выходцы из Чечни действительно воевали на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе,

– заметил журналист.

Искажение информации является частью любой войны и конфликт в Нагорном Карабахе это подтверждает, отметила эксперт в области разрешения конфликтов из Бельгии Наталья Мириманова. По ее словам, понять, что это фейк мало, важно, чтобы обе стороны поверили в ложность информации.

О том, отдадут ли крымчане частные колодцы пророссийской власти полуострова и об окончании свидетельства на торговые марки "Массандры" – смотрите в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале.