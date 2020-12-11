Россия согласилась провести встречу политических советников лидеров "нормандского формата". Поэтому украинская делегация в Трехсторонней контактной группе видит медленное продвижение во взаимодействии сторон.

Фактически дела идут по плану "А", а оснований для перехода к плану "Б" пока нет. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил Алексей Арестович, представитель украинской делегации в ТКГ.

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По его словам, российская сторона в Трехсторонний контактной группе хочет добиться нескольких вещей. Во-первых, чтобы Украина вступила в прямые переговоры с представителями ОРДЛО.

"Во-вторых, они считают, что Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола, принятый 12 февраля 2015 года имеет обязательный международный характер", – отметил представитель украинской делегации в ТКГ.

Мы говорим, что нет. Ведь это – политические договоренности. Они существуют до тех пор, пока есть добрая воля по выполнению. Они не имеют международного правового характера,

– подчеркнул Арестович.

И пояснил, что в ТКГ обсуждают политические договоренности и возможности их перехода к международным соглашениям. Однако этот путь – очень длинный. И большую роль играет, в частности, политическая воля парламента, украинского народа, а также решение президента.

"О прямых переговорах с представителями ОРДЛО: мы говорим – включайте их официально указом президентом России в делегацию, тогда будем общаться. Но как кого – граждан Украины или России? И так хоть и по миллиметру, но продвигаемся вперед", – отметил Арестович.

Говорится как о стратегических вопросах – потому что есть встречи политических советников, так и о технических – открытие КПВВ, обмен пленными и тому подобное. Конечно, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее. Чтобы русская добрая воля работала более определенно, подчеркнул он.

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