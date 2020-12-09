Благодаря разблокированию переговоров в нормандском формате Украине удалось вернуть домой примерно 200 пленных. Кроме того, на Донбассе установили самый продолжительный за время войны режим тишины.

Режим тишины трудно назвать безупречным, однако он помог сохранить десятки жизней. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

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Эти больше четырех месяцев затишья являются беспрецедентными: еще никогда не было такой низкой интенсивности обстрелов, а главное – удалось сохранить десятки жизней украинцев, – отметил Корниенко.

Что еще сказал Корниенко

За время режима тишины были нарушения и боевые потери.

Новая власть существенно изменила политику государства в отношении Донбасса. В частности, президент Владимир Зеленский заботится не о текущих политических выгодах, а о людях.

За это время сделали много для гражданского населения по обе стороны линии разграничения. В частности, восстановили мост в Станице Луганской через реку Северский Донец. Кроме того, на Луганщине обустроили новый КПВВ с санитарными зонами, пунктами предоставления админуслуг, медицинскими пунктами.

Украинская сторона работает над определением новых пунктов разведения сил.

Власть не прекращает оказывать социальные услуги гражданам с временно оккупированных территорий. В частности, абитуриенты получили возможность поступать в украинские высшие учебные заведения по упрощенной процедуре.

Кроме того, благодаря достижению команды Зеленского Украине удалось урегулировать газовые отношения с Россией. Эту победу Корниенко описал так: "благодаря этому наш бюджет получил миллиарды долларов, которые "Газпром" выплатил Украине по решению Стокгольмского арбитража. Также был подписан самый выгодный за время независимости контракт на транзит газа".

Сейчас Россия хочет понять, какую политику в отношении нее будет проводить новоизбранный президент США Джо Байден. Именно от политики Штатов будет зависеть поведение России в дальнейших переговорах.

Во время переговоров относительно Донбасса власть должна учитывать наследие, которое оставил Порошенко. В частности, это так называемая формула Штайнмайера.

Команда Зеленского стремится достичь прочного мира на Донбассе, который "предусматривает полную деоккупацию, вывод наемников и российских военных, демилитаризацию и восстановление политического процесса".

Установлением режима тишины команда Зеленского смогла дать сигнал украинцам по обе стороны линии фронта: нам нужен мир, и мы делаем все, чтобы его достичь.

Сейчас необходимо провести новую встречу "нормандской четверки". Команда Зеленского готова к ней еще до конца 2020 года.

Что говорят в Офисе Президента

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала встречу "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года историческим днем.

"Помню нервную напряженность, когда они садились за круглый стол, каждую эмоцию, движение, за которым наблюдали не только мы, затаив дыхание, но и полмира", – подчеркнула Мендель.



О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала