Министр труда и социальных вопросов Чехии Яна Малачова после телеинтервью назвала премьер-министра Андрея Бабиша дебилом. Из-за этого в стране вспыхнул скандал.

Детали скандала в Чехии

Когда Малачова высказывалась относительно премьер-министра, то думала, что камеры канала Czech Television уже выключены. Об этом сообщило издание Іdnes.cz.

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То, что сделал Бабиш – это сплошной хаос, а нам теперь вместе разгребать это. Извиняюсь, но он дебил,

– заявила министр.

Телеканал решил опубликовать этот фрагмент интервью.

Ale to jste řekla moc hezky @JMalacova!



Na vládě vás pan šéf určitě pochválí! pic.twitter.com/9Ug16PJrHZ — Jie (@jietienming) October 18, 2020

Впоследствии Малачова пояснила, что прибегла к такому высказыванию из-за того, что была на эмоциях: "Когда на тебе много ответственности, без эмоций не обойтись – я не робот. Мы в разгаре "второй волны" эпидемии, и для меня сейчас приоритет – этот беспрецедентный вызов". В то же время политик не сказала, планирует ли извиняться перед главой правительства.

Заметим, что Бабиш пока никак не отреагировал на оскорбительное высказывание.

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Среди пользователей соцсетей инцидент спровоцировал бурную дискуссию. Люди разделились на тех, которые одобряют слова министра, и тех, которые осуждают. Также спорят, не нарушил ли телеканал профессиональные стандарты, публикуя то, что должно было остаться за кадром.

Что известно об отношениях Малачовой и Бабиша

По информации СМИ, между министром и главой правительства уже длительное время напряженные отношения. Весной премьер также критиковал ее в интервью.