В Чехии министр после интервью назвала премьера "дебилом": видео
Министр труда и социальных вопросов Чехии Яна Малачова после телеинтервью назвала премьер-министра Андрея Бабиша дебилом. Из-за этого в стране вспыхнул скандал.
Детали скандала в Чехии
Когда Малачова высказывалась относительно премьер-министра, то думала, что камеры канала Czech Television уже выключены. Об этом сообщило издание Іdnes.cz.
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То, что сделал Бабиш – это сплошной хаос, а нам теперь вместе разгребать это. Извиняюсь, но он дебил,
– заявила министр.
Телеканал решил опубликовать этот фрагмент интервью.
Впоследствии Малачова пояснила, что прибегла к такому высказыванию из-за того, что была на эмоциях: "Когда на тебе много ответственности, без эмоций не обойтись – я не робот. Мы в разгаре "второй волны" эпидемии, и для меня сейчас приоритет – этот беспрецедентный вызов". В то же время политик не сказала, планирует ли извиняться перед главой правительства.
Заметим, что Бабиш пока никак не отреагировал на оскорбительное высказывание.
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Среди пользователей соцсетей инцидент спровоцировал бурную дискуссию. Люди разделились на тех, которые одобряют слова министра, и тех, которые осуждают. Также спорят, не нарушил ли телеканал профессиональные стандарты, публикуя то, что должно было остаться за кадром.
Что известно об отношениях Малачовой и Бабиша
По информации СМИ, между министром и главой правительства уже длительное время напряженные отношения. Весной премьер также критиковал ее в интервью.