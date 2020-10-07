В Чехии 6 октября зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 4 457 человек.

Новый показатель заражений превышает предыдущий рекорд на почти 700 случаев. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

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Количество госпитализированных в последнее время быстро растет. По последним данным министерства, только с понедельника количество людей, которые болеют COVID-19, в больницах выросло на две трети – до 1387,

– говорится в сообщении.

Что известно о коронавирусе в Чехии

В течение 6 октября от коронавируса в стране умерли 13 человек. Кроме того, с начала пандемии 794 больных умерли от осложнений COVID-19.

Всего опасным вирусом в Чехии заразились 90 022 человека. В то же время – 48 788 уже выздоровели, а 40 440 – продолжают болеть. У большинства зараженных течение болезни легкое. В больницах находятся 3,8% из общего количества инфицированных.

Наиболее стремительно коронавирус распространяется в регионе Угерское Градиште. За последние семь дней там зафиксировали около 392 новых больных на 100 000 населения.

Обратите внимание! Из-за увеличения количества больных коронавирусом с 5 октября Чехия находится в режиме чрезвычайного положения. В самых проблемных регионах страны школы перевели на дистанционное обучение.