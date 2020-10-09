Количество больных на коронавирус уже в разы выше весенней волны. Придется, как и прогнозировали эпидемологи переболеть 80% населения.

Вчера правительство Чехии огласило дополнительные меры ограничения, поскольку вторая волна капитально накрывает всю ойкумену (освоена человечеством часть мира – прим.ред.), в том числе и Чехию.

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Что изменится?

В ресторанах вместо шести человек за одним столом – допустимо четыре человека, в торговых центрах – в фудкортах – по два человека за столиком и отключат вай-фай, чтобы подростки не собирались.

Рестораны, кофейни были до 22.00, будут до 20.00. Кинотеатры и театры закрыты с 12 октября.

На полный онлайн переведены старшие школьники. Таким образом, правительство аккуратно пытается "понизить плотность", минимизируя ущерб. Я и так сижу дома, а все чем я пользуюсь будет работать: кафе, рестораны, уличный рынок, магазины.

В кино я ходил в сентябре. Меня поразило, что в зале сидело кроме нас еще две семьи – и все. А на входе не было проверки билетов (потому что на весь 6-зальный кинотеатр осталась одна сотрудница).

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Цифры заболевающих уже в разы выше весенней волны. Придется, как и прогнозировали эпидемологи переболеть 80% населения. В первой волне в Праге вообще у нас не было среди близких знакомых заболевших, сейчас уже двое.

Автор: Александр Морозов