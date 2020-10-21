В Чехии ужесточили карантин: маски – обязательны, думают о закрытии магазинов
В Чехии из-за стремительного распространения коронавируса население обязали носить маски на улице в общественных местах. Местные власти не исключают, что из-за COVID-19 снова придется закрывать магазины.
Маски нужно носить и на улице
Решение о обязательном масочном режиме правительство Чехии приняло 20 октября. Об этом информирует интернет-ресурс Novinky.
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Маски обязательно носить не только в помещениях, но и на улице – когда невозможно соблюсти социальную дистанцию между людьми.
Однако, если люди находятся на улице вместе с членами своей семьи, средства защиты можно не надевать.
В автомобилях тоже нужны средства защиты
Новые карантинные ограничения касаются даже автомобилей. Если в машине находятся люди из разных семей – им тоже нужно надевать маски. Раньше это требовали только в общественном транспорте.
В Чехии уже закрыли школы
Отметим, что 12 октября в Чехии прекратили обучение в школах, также закрыли заведения общественного питания. Нельзя собираться группами более 6 человек. Это продлится как минимум до начала ноября.