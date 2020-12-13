В Чехии теперь напитки, приобретенные в учреждениях общественного питания, можно выпить только в ресторане или баре. "Кофе с собой", согласно решению чешских властей, теперь нарушение правил карантина. Таким образом чиновники планируют уменьшить количество людей, которые будут гулять по рождественским ярмаркам с напитками или едой в руках.

Из окна авто напитки с собой покупать можно

Однако запрет не распространяется на покупки через окно автомобиля. Об этом информирует Aktualne.

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Однако пока в чешском правительстве еще сами не разобрались с новым правилом. Так, глава Минздрава Ян Блатны заверил, что приобретенные напитки можно выпить только в помещении заведения.

А вот министр по вопросам торговли Карел Галичек не был так категоричен. Он заверил, если напиток поставить в сумку, то его так вполне можно отнести на работу или домой и наказания за это не будет.

Интересно! Правительство Чехии уже попало в казус из-за запрета по продаже напитков. Так 10 декабря заведениям вообще запретили продавать напитки в бутылках даже если их пить в помещении. Впоследствии, это объяснили просто – путаницу вызвала банальная опечатка.

Министрам предоставили охрану из-за коронавируса

Отметим, что такие действия власти по усилению карантина привели к значительному количеству угроз в сторону чиновников. Поэтому охрану предоставили руководителям Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли.