Никакого кофе с собой: в Чехии ввели оригинальное карантинное ограничение
В Чехии теперь напитки, приобретенные в учреждениях общественного питания, можно выпить только в ресторане или баре. "Кофе с собой", согласно решению чешских властей, теперь нарушение правил карантина. Таким образом чиновники планируют уменьшить количество людей, которые будут гулять по рождественским ярмаркам с напитками или едой в руках.
Из окна авто напитки с собой покупать можно
Однако запрет не распространяется на покупки через окно автомобиля. Об этом информирует Aktualne.
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Однако пока в чешском правительстве еще сами не разобрались с новым правилом. Так, глава Минздрава Ян Блатны заверил, что приобретенные напитки можно выпить только в помещении заведения.
А вот министр по вопросам торговли Карел Галичек не был так категоричен. Он заверил, если напиток поставить в сумку, то его так вполне можно отнести на работу или домой и наказания за это не будет.
Министрам предоставили охрану из-за коронавируса
Отметим, что такие действия власти по усилению карантина привели к значительному количеству угроз в сторону чиновников. Поэтому охрану предоставили руководителям Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли.
Какова ситуация в Чехии с коронавирусом?По состоянию на 12 декабря в Чехии обнаружили более 575 тысяч случаев коронавируса, из них 9 450 – летальные. От болезни выздоровели больше полумиллиона человек. За последние сутки в стране обнаружили 6 217 новых случаев COVID-19.
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