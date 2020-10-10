Уже 10 стран отозвали своих послов в Беларуси для консультаций. Таким образом государства демонстрируют свою солидарность с Польшей и Литвой. Дело в том, что Минск отозвал своих послов из этих стран, поэтому государствам пришлось совершить аналогичный шаг.

Солидарность с Польшей и Литвой в связи с теми шагами, которые делает против них Беларусь, выразили в еще 8 странах. Последними об отзыве послов из Беларуси сообщили в твиттере министры иностранных дел Великобритании и Румынии.

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Какие страны отозвали своих послов из Беларуси:

Литва;

Польша;

Германия;

Латвия;

Эстония;

Чехия;

Словакия;

Болгария;

Великобритания;

Румыния.

Британия осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов.

Оно абсолютно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла,

– заявил глава МИД Доминик Рааб.

Аналогичное решение приняло и внешнеполитическое ведомство Румынии.

Министр иностранных дел Богдан Ауреску заявил, что Беларусь должна понять, что использование дипломатического давления на страны – участницы ЕС не поможет диалогу и не принесет положительных результатов.

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Как отзыв дипломатов ранее комментировали другие страны

Глава МИД Словакии Иван Корчок, который ранее пообещал лидеру белорусской оппозиции Тихановской отозвать посла, сдержал свое слово. В своем твиттере он назвал неприемлемыми меры, которые приняла Беларусь в отношении стран Евросоюза.

С аналогичным заявлением выступили также в Чехии.

"Министерство иностранных дел решило вызвать посла Перницкого в штаб-квартиру для консультаций на этой неделе", – заявила представитель чешского дипломатического ведомства Зузана Штыхова.

По ее словам, консультации продлятся примерно неделю.