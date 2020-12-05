Пражский Верховный суд изменил приговор для гражданина Чехии Павела Кафки с условного на 3 года в тюрьме. Мужчина участвовал в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Павел Кафка в 2015 – 2016 годах воевал на стороне России на Донбассе. Об этом в фейсбуке написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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В июле 2020 года краевой суд в городе Ческе Будеевице за "участие в организованной преступной группировке" приговорил мужчину к 3 годам условного наказания с отсрочкой на 5 лет. После этого и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции.

А 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция – пражский Верховный суд.

Результат – приговор изменили с условного на реальный! И приговор – окончательный. Теперь Кафка будет 3 года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот "русский мир" того стоил,

– написал посол.

В суде Кафка утверждал, что в фейсбуке присоединился к группе, которая называлась примерно "Россия – наш настоящий друг". Соблазнившись на призывы, он сделал российскую визу и поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице".

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Обратите внимание! Этот реальный срок заключения чешского гражданина, который воевал на Донбассе – важный прецедент. Ведь до сих пор в таком случае давали или условные приговоры, или заочные, или против иностранцев. Кроме Кафки, есть и другие чехи, которые воевали на Донбассе и продолжают прятаться на оккупированных Россией землях.