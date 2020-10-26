Человеческие останки, которым уже почти 1750 лет, нашли в Нидерландах: фото
На острове Амеланд в Нидерландах нашли человеческую кость. Известно, что ей по меньшей мере 1750 лет.
Находку обнаружили прямо на пляже и сперва были подозрения, что это могут быть останки пропавшего человека. Об этом пишет NOS.
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Однако ее отправили на исследование в Институт судебной медицины Нидерландов. По данным экспертов, это плечевая кость кого-то, кто умер во времена Римской империи.
Кость, которой почти 1750 лет / Фото NOS
Позже кость передали в археологический институт.