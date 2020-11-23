В "Слуге народа" считают, что в Украине следует вводить локдаун уже в ближайшие недели. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше.

Это может дать возможность ослабить карантинные ограничения к новогодним праздникам. Так считает народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, и об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

Однако Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна, – Зеленский

На вопрос, следует ли вводить полный локдаун, если больных станет больше, Мошенец ответила:

Да, нужно будет вводить, поскольку, не будет врачей, которые будут способны такое количество больных лечить. Лучше всего, чтобы это произошло в ближайшие недели, чтобы к Новому году можно было более или менее сделать смягчение,

– подчеркнула она.

Локдаун в ближайшее время, по мнению парламентария, нужен, потому что "некому будет работать, так как болеют те люди, которые работают".

"Думаю, чем скорее бы это произошло, тем лучше, чтобы в новогодние праздники обеспечить для людей, для сферы обслуживания хотя бы какие-то условия для того, чтобы они могли поработать", – объяснила Мошенец.

В то же время "слуга" выступает против отмены карантина выходного дня. Она назвала три причины, почему его нельзя отменять:

Первая – потому что благодаря ограничениям уменьшается мобильность людей и, соответственно, вероятность их инфицирования.

– потому что благодаря ограничениям уменьшается мобильность людей и, соответственно, вероятность их инфицирования. Вторая – потому что"бизнесу сейчас не столь плохо, как врачам в инфекционных больницах". По словам, Мошенец, сейчас обсуждаются варианты, как можно помочь бизнесу, но "отменять карантин выходного дня – это популизм".

– потому что"бизнесу сейчас не столь плохо, как врачам в инфекционных больницах". По словам, Мошенец, сейчас обсуждаются варианты, как можно помочь бизнесу, но "отменять карантин выходного дня – это популизм". Третья причина – это возможность разгрузки медицинской системы.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Полный локдаун в Украине могут ввести, если будет 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки. Об этом на днях сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Такой вывод он сделал из имеющегося соотношения больных и госпитализированных.