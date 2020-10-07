Россия "держится" за Крым и будет продолжать это делать. Поскольку они свято убеждены, что это вроде бы их этнические территории и они их вернули. Представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский считает, что непонятно, для чего им еще нужны отдельные районы – Донетчина и Луганщина.

Это Казанский сказал в программе "Что это было?" на 24 канале. И сказал, если еще можно понять зачем России Крым, то от Донбасса у них только проблемы.

Обратите внимание Быстрый путь к миру – капитуляция, другой – сопротивляться, – Казанский о войне на Донбассе

Он добавил, что оккупированные территории и так уже полностью разрушены и бедны.

Они не признают эти территории своими. Они говорят, что это территория Украины. При чем, они сами туда вкладывают деньги и страдают из-за санкций,

– подчеркнул Казанский.

Он считает, что для Кремля это бессмысленно и невыгодно находиться на оккупированных территориях и воевать. Он хочет надеяться, что эта ситуация изменится.

Сценарий Израиля

Однако, как отметил Казанский, есть вероятность, что даже после смены власти в России они продолжат удерживать Донбасс.

"Тогда, к сожалению, надо признавать, что ситуация идет по сценарию Израиля. В России тоже есть люди, которые не признают права на существование независимой Украины, Беларуси или других постсоветских республик", – подытожил Казанский.

Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала