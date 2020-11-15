В настоящее время существует серьезная угроза возможности развертывания Россией ядерного оружия в оккупированном ею Крыму. По мнению заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, это представляет угрозу для всей Европы.

Россия имеет большие возможности по хранению и расположению ядерного оружия на территории оккупированного Крыма, заявил Сергей Кривонос в эфире "Апостроф Live".

К слову Украины заявила об угрозе развертывания ядерного оружия в аннексирована Крыму

Еще с советских времен там существовали несколько объектов, которые использовались для хранения ядерного оружия. Один из них – это так называемая "Феодосия-13", сейчас это село Краснокаменка,

– подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

По его словам, этот военный объект – это более 30 километров тоннелей размерами, как в метрополитене. Его частично законсервировали, частично – разворовали.

"По нашей информации, после аннексии Крыма Россия начала проводить определенные работы на этих объектах", – рассказал Сергей Кривонос. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявлял о восстановлении "Феодосии-13" еще в 2015 году.

Кроме того, Кривонос рассказал и о втором объекте, где Россия может хранить ядерное оружие – Балаклаву, что рядом с Севастополем. Там Россия сделала дополнительные штольни для подводных лодок.

Украинский генерал убежден, что ядерное оружие в сочетании с ударными российскими самолетами в Крыму представляют угрозу для любого места в Европе.

Например, при базировании в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3, они могут угрожать даже Великобритании. Трудно сказать, какого типа ядерные боеприпасы они там размещают. Но все это создает большую опасность для любой точки Европы,

– заявил Сергей Кривонос.

Что такое "Феодосия-13"?

Это бывший советский склад ядерного оружия в урочище Кызылташ, что рядом с Ялтой. Его построили через несколько лет после Второй мировой, а курировал проект лично маршал Лаврентий Берия.



Склад был засекреченным, но в 1994 году, когда Украина отказалась от ядерного потенциала, его рассекретили. Уже в 1996 году все ядерное оружие из Крыма вывезли в Россию.



Катакомбы "Феодосии-13" до восстановительных работ / Фото "Ялта: путеводитель"