Чем локдаун в январе будет отличаться от карантина весной: ответ Кабмина
Будущий локдаун в Украине не будет таким жестким, как карантин весной. Однако за соблюдением ограничений будут следить с особой бдительностью.
Чтобы избежать саботажа, правительство обсудит карантинные мероприятия с органами местного самоуправления и представителями церквей. Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Будет одно отличие от предыдущих карантинов. Речь не идет о слишком жестких ограничениях (остановка транспорта, авиасообщение), но будет требование их жесткого соблюдения,
– отметил Мокан.
Что еще сказал чиновник
- Сейчас Кабмин еще не знает, что закроют во время локдауна.
- Правительство прорабатывает все предложения, которые поступают от профильных ведомств.
- Минздрав разрабатывает некоторые замечания от других министерств.
- До 9 декабря перечень будущих ограничений должен быть готов.
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