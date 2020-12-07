Будущий локдаун в Украине не будет таким жестким, как карантин весной. Однако за соблюдением ограничений будут следить с особой бдительностью.

Чтобы избежать саботажа, правительство обсудит карантинные мероприятия с органами местного самоуправления и представителями церквей. Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Будет одно отличие от предыдущих карантинов. Речь не идет о слишком жестких ограничениях (остановка транспорта, авиасообщение), но будет требование их жесткого соблюдения,

– отметил Мокан.

Что еще сказал чиновник

Сейчас Кабмин еще не знает, что закроют во время локдауна.

Правительство прорабатывает все предложения, которые поступают от профильных ведомств.

Минздрав разрабатывает некоторые замечания от других министерств.

До 9 декабря перечень будущих ограничений должен быть готов.

Обратите внимание! Локдаун в Украине точно не будут внедрять в декабре. Зато есть большая вероятность, что его придется пережить в январе. Подробнее читайте здесь.