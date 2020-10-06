Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в 22 саммите Украина – Европейский Союз. На нем лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и ЕС, в частности дальнейшие шаги по выполнению Соглашения об ассоциации.

Член комитета Совета Украины по вопросам интеграции Украины с Еросоюзом Мария Мезенцева отметила, что рынок ЕС – один из важнейших и крупнейших рынков, с которым сотрудничает Украина. Об этом народный депутат сообщила в эфире 24 канала.

Также читайте Саммит Украина – ЕС: евродипломаты просят руководство дать позитивный сигнал для Зеленского

Промышленный безвиз

По словам нардепа, именно промышленный безвиз – это следующий шаг к торговой интеграции с Европейским Союзом. На 22 саммите руководители украинской делегации имеют возможность обсудить дальнейшую миссию Украины относительно ЕС, где нужно:

оценить инфраструктуру;

оценить соответствие законодательства к тому, что уже сделано.

Это процесс очень нелегкий,

– сказала народный депутат.

Что означает промышленный безвиз

При условии подписания нового договора по промышленному безвизу будет возможность бесплатно вывозить украинскую промышленную продукцию: без пошлины и дополнительной уплаты. Она будет иметь двойную сертификацию безопасности продукции: как и внутри государства, так и для рынка ЕС. Поэтому украинским промышленникам не нужно будет получать дополнительную сертификацию.

Авиабезвиз

Это договор о совместном авиационном пространстве Украины и Европейского Союза. Важное соглашение по авиабезвизу в юридической плоскости со стороны Украины уже подготовлено. Скорее всего, ее подпишут в январе 2021 года.