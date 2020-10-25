Много внимания граждан было приковано к президентскому опросу. Как его только не называли – эксплуатацией детей, исследованием в полевых условиях и голосованием, где можно было отвечать по 7 раз. Реакция украинцев была разной.

Параллельно с местными выборами Эксперимент – так называемый общенациональный опрос от Владимира Зеленского – провели в Украине впервые. О том, как отвечали украинцы – читайте в материале 24 канала.

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Возле участков избирателей ждали волонтеры с анкетами и предлагали ответить на 5 вопросов. Времени на подготовку было мало. Поэтому успели только напечатать опросные листы, а урнами для них служили картонные коробки. Даже самому президенту пришлось отвечать на собственные вопросы чуть ли не на коленях.

Зеленский садится на колени и отвечает на свои 5 вопросов: видео

Спрашивали, как и анонсировал Зеленский, об:

отношении к пожизненному заключению за коррупцию;

создании свободной экономической зоны на Донбассе;

сокращении количества народных депутатов до трехсот;

легализации медицинского каннабиса;

Будапештском меморандуме.

Очередей из желающих принять участие в эксперименте не стояло.

Реакция избирателей на опрос Зеленского: смотрите видео

Аваков назвал опрос законным

Иногда граждане даже жаловались в полицию. В Волынской области – подали заявление о незаконности проведения опроса. А в Киеве мужчина вырвал из рук интервьюеров листы и разбросал их.

Впрочем, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о законности опроса Зеленского. И назвал условия: если оно проходит вне избирательных участков, а опрашивают граждан только после того, как те проголосовали.

Зарплаты волонтерам

Сами волонтеры неохотно рассказывают, кто их нанял и действительно ли они работают бесплатно. Один из волонтеров признался, что ему обещали таки заплатить за работу 800 гривен. Между тем обязали не удаляться от участков и постоянно отчитываться о своем присутствии, сбрасывая селфи в чат в телеграме.

Днем соцсети традиционно взорвались фотографиями испорченных опросников. А кое-кто постил видео, демонстрируя, что проголосовать можно было бесконечное количество раз.

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Что говорят эксперты

Объявленный президентом опрос многие эксперты с самого начала считали частью предвыборной кампании "Слуги народа". Впрочем, даже если Владимир Зеленский действительно имел целью услышать голос народа – то, как показал день голосования, считать эксперимент удачным нельзя, говорят эксперты. Мол, сама идея всенародного опроса – неплохая, но проводить его надо по подготовленной процедуре.

Я думаю, что это урок на будущее, лучше это делать по нормальной процедуре. А так, посмотрят, посчитают. Я вряд ли думаю, что будут какие-то результаты этого опроса,

– считает политолог Владимир Фесенко.

Да и всенародным называть опрос президента нельзя. По данным Гражданской сети ОПОРА, интервьюеры стояли лишь около 55% участков, а около 45% их не было.