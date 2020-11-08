Мы уже привыкли к тому, что боевиков из так называемых "ЛНР" и "ДНР" часто именуют "сепаратистами". Хотя – чисто формально – это определение не совсем к ним подходит. Но есть на свете место, где не просто существуют, а активно действуют самые настоящие сепаратисты, а не маскирующиеся под них предатели и приспособленцы. Место это – остров Ирландия.

На Востоке Украины против законных властей страны воюют российские регулярные войска и российские же наемники, а перешедших на их сторону местных жителей правильнее называть пособниками оккупантов и коллаборационистами, – пишет Юрий Мацарский в программе "Большой мир" на 24 канале.

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Ведь они на самом деле взялись за оружие вовсе не потому, что ощущают себя отдельным народом и жаждут создания собственных государств на части украинской территории. Нет, они просто за небольшую пайку помогают оккупантам.

Сепаратисты Ирландии

Уже примерно 100 лет на этом не самом большом острове сосуществуют 2 далеко не во всем дружественных друг другу государственных образования:

независимая Ирландская республика; подчиненная Лондону Северная Ирландия.

Когда-то власть британской короны распространялась на весь остров, но после Первой мировой войны ирландские сепаратисты смогли силой подчинить себе две трети Ирландии, а после Второй мировой – вынудили обессиленную борьбой с нацизмом метрополию признать полную независимость этих двух третей.

В составе Королевства остались лишь 6 северных графств, официально именуемых Северной Ирландией. С точки зрения многих ирландцев, эти графства – оккупированы, а значит, их необходимо вернуть, предварительно выгнав оттуда оккупанта.

Наиболее заметной сепаратистской силой уже много лет является Ирландская республиканская армия – это название носили несколько довольно непохожих одна на другую, а часто даже враждебных друг другу подпольных групп, объединенных общей целью – все они добивались отделения Северной Ирландии от королевства.



IRA / Фото Daile Stormer

Десятилетиями сепаратисты-республиканцы взрывали британские офисы и полицейские участки, захватывали заложников и расстреливали армейские патрули, рассчитывая, что насилием заставят корону отказаться от 6 северных графств.

Террористические методы

Сторонники короны тоже не брезговали террористическими методами, да и сам официальный Лондон порой снимал белые аристократические перчатки, когда дело доходило до борьбы с сепаратизмом.

► Фредди Скапатиччи

Известно, что королевские власти инициировали внедрение в Ирландскую республиканскую армию специального агента, известного под оперативным псевдонимом Стейкнайф или "Разделочный нож".



Киллер ИРА Стейкнайф / Фото Getty Images

Этот человек не просто внедрился к сепаратистам, а целых четверть века отвечал у них за выявление тех, кто сотрудничал с Лондоном. То есть, работавший на британские спецслужбы Стейкнайф больше 20 лет искал, пытал и казнил тех, кого подозревали в сотрудничестве с англичанами.

Понятно, что агент Лондона отправлял на тот свет людей, не имевших никакого отношения к британским спецслужбам. По сути, он работал на развал Ирландской республиканской армии изнутри. Хотя порой ему приходилось убивать и своих коллег из британской контрразведки, когда те попадали в руки сепаратистам.

По неподтвержденной информации, действовал крот столь эффективно, что удостоился в конце 1980-х годов личной аудиенции Маргарет Тэтчер, возглавлявшей тогда британское правительство. По слухам, мадам премьер очень хвалила агента и уверяла, что без него Лондон едва ли смог бы удержать под своим контролем 6 северных ирландских графств.



Представители ИРА / Скриншот

Кто именно был этим "Разделочным ножом" – доподлинно пока неизвестно. Но в двухтысячных годах в прессе появилась информация о том, что легендарным двойным агентом был Фредди Скапатиччи – активист Ирландской республиканской армии, арестованный в 2018 англичанами по подозрению в убийстве захваченных сепаратистами представителей короны – тех самых попавшихся контрразведчиков.

Как "отмазали" киллера

Скапатиччи вину свою отрицал, но все же провел год за решеткой, правда, не за убийства или истязания, а за изготовление порнографии. А уже в этом году королевский суд Северной Ирландии взялся за повторное рассмотрение дел, связанных с пытками и казнями в 1970-е и 1980-е годы прошлого века.

Фредди Скапатиччи был одним из фигурантов нового расследования и жертвы убитых всерьез рассчитывали на то, что в этот раз он не отвертится. Но суд в конце октября решил никаких обвинений не предъявлять, сославшись на недостаток доказательств.

В республике Ирландия многие посчитали, что судьи просто выгородили двойного агента, что называется "отмазали" его, закрыв при этом глаза даже на внесудебные казни и пытки не только сепаратистов, но и британцев.

Странным образом история с так и непредъявленным обвинением дала толчок к сближению прежде непримиримых противников – сторонников полной независимости всей Ирландии и тех, кто делал все возможное для удержания 6 северных графств в составе королевства. А все потому, что и те, и другие страдали от "Разделочного ножа" и его подельников. Родственников и коллег и тех, и других пытал двойной агент.

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Отличие бандитов на Донбассе от сепаратистов в Ирландии

Никогда не бывшая простой история взаимоотношений Ирландии и Британии делает сейчас новый неожиданный поворот, а у сепаратистов и их противников появляется возможность лучше узнать и понять друг друга.



Представители "ДНР" / Фото Korrespondent.net

И на всякий случай повторюсь: бандиты, грабящие Донбасс – это не настоящие сепаратисты, а пособники пришлых преступников, поэтому все сказанное об Ирландской республиканской армии ни в коем случае к этим людям не применимо.