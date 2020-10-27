Окружной админсуд принял решение исключить из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро. То есть фактически – уволить его с должности.

В добрых традициях ОАСК использовали совсем другое дело – о восстановлении в должности уволенного когда-то детектива НАБУ. Детали рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Решение Конституционного суда

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отметила: "Решение ОАСК является абсурдным. Ведь увольнение детектива состоялось задолго до решения КСУ. И в самом Конституционном суде отмечали, что неконституционность отдельных положений Закона О НАБУ не имеет обратной силы во времени".

Речь идет о решении Конституционного суда, которым признали незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника. Именно этим документом руководствовался одиозный ОАСК.

Они его просто нарисовали из воздуха. Крыть нечем. Ну, это в стиле ОАСК, в принципе,

– подчеркнула Каленюк.

Неслучайное совпадение

Такое решение не случайно. НАБУ занимается делом одиозного главы окружного админсуда Павла Вовка. Его вместе с некоторыми коллегами обвиняют в создании преступной организации с целью захвата государственной власти. Пленки Вовка в 2 сериях слышала вся страна.



Павла Вовка обвиняют в создании преступной организации / Фото "Українські новини"

НАБУ будет обжаловать решение

На такое решение отреагировали и в антикоррупционном ведомстве – его будут обжаловать.

В НАБУ отметили, что решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель – заблокировать работу института, который разоблачил судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти.

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Злорадство Вовка

Сам Вовк не преминул позлорадствовать. Он отметил, что ОАСК принимает решения по закону. Оппоненты Украины всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать.

Позиция Малюськи

Кроме ГБР, которое по решению одиозного суда должно открыть уголовное дело за невыполнение решения Конституционного суда, слуги Фемиды из ОАСК в игру втянули и Министерство юстиции. Обязали ведомство удалить директора НАБУ Сытника из Единого госреестра.

"Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить какое-либо решение Конституционного Суда Украины или же отдельного постановления. НАБУ как был, так и остается полноценно действующим правоохранительным органом", – подтвердил министр юстиции Денис Малюська.



Денис Малюська / Фото LB.ua

Что говорят эксперты

Это уже не первая попытка дискредитировать антикоррупционное ведомство. И не только со стороны так называемых "волчьих судей". Желающих поквитаться, по словам экспертов, пруд пруди. И они объединяются.

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан отметила, что просто надо дискредитировать бюро и юридические основания его функционирования.

Кто под ударом

В парламенте подписи за увольнение Сытника собирали несколько раз, даже предлагали отдельные законопроекты. Далее – так называемая группа Коломойского из "Слуг народа" в своеобразном союзе с ОПЗЖ Медведчука, которые завязаны по меньшей мере на резонансном деле "Приватбанка", принялись жаловаться в Конституционный суд.

Под ударом оказалось не только НАБУ, но и Антикоррупционный суд, и е-декларирование, представление о законности которых сейчас на рассмотрении в КСУ.

Решение Окружного админсуда в отношении Артема Сытника: смотрите сюжет 24 канала