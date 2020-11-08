Американские выборы способны многому научить нашу страну. Например, в США у того же Джо Байдена нет своей демократической партии. Наоборот, это в демократической партии есть свой кандидат. И поэтому кандидаты меняются, а партия остается. А в Украине все наоборот.

Практически все украинские партии – вождистские. Украинский избиратель голосует не за программы, а за персоны. В итоге любой партийный лидер ничем не ограничен. Его собственная партия – это всего лишь приложение к нему самому. И никаким контролем над партийным лидером она не обладает. Об этом – в блоге "Грани правды" на 24 канале.

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Кандидат в президенты США может проиграть выборы – но ни республиканская, ни демократическая партия от этого не исчезнут. А украинские партийные проекты живут ровно столько, сколько в них нуждается их лидер.

Все потому, что украинский избиратель голосует не за программы, а за вождя. И это еще одно подтверждение простого факта. Украинский обыватель не имеет политических взглядов. Голосует сердцем и именно это отличает нас от жителей развитых стран.

Важность политических взглядов

Любое общество становится устойчивым в тот момент, когда у общества появляются политические взгляды. Именно они создают спрос на реальные политические партии. Те самые, которые держатся не на вожде, а на идеологии.

А украинская партийная система – имитационна. Хоть какая-то системность в действиях политических сил проявляется лишь тогда, когда они оказываются у власти. И то лишь потому, что в этом случае они вынуждены сверять свою политику с требованиями международных доноров.



ВРУ / Фото "Украинской правды"

Украинский парламент – это зеркало

И нет смысла во всем винить украинский парламент. Потому что парламент – это лишь зеркало всего того, что царит в головах украинских избирателей. В конце концов, политика – это тоже рынок, в котором спрос определяет предложение. И если для украинского обывателя важны харизматики, а не ценности, то он раз за разом будет получать харизматиков без ценностей.

Но любые перемены станут возможными лишь тогда, когда Украина поймет, чего хочет. Только это сможет родить спрос на долгосрочные политические силы. Когда фигура, возглавляющая список, будет вторична по отношению к партийной программе.

Такие партии есть и сегодня. Но главная их проблема в том, что потенциальная аудитория идеологических партий, настроенных на реформы, колеблется в пределах 15%. А массовый избиратель в этот момент продолжает верить в то, что все проблемы страны можно решить при помощи рубильника счастья. Именно этим пользуются все те, кто продает нашей стране коррупцию и неэффективность.

Умение создавать крепкие госинституты

А еще одна вещь, которой Украине следовало бы научиться у западных стран – это умение создавать институты. Которые будут сдерживать эксцентрику политиков.

Дональд Трамп может быть сколь угодно радикален в своем стремлении удержать власть любой ценой – но он вынужден считаться с самыми разными игроками. Суды, правоохранители, конгресс и сенат – все эти институты выполняют роль защиты от дурака. И если политик начинает выходить за рамки своих полномочий – они всегда могут этот процесс поставить на паузу.

Институты выполняют роль защиты / Фото Getty Images

А потому главная задача для Украины сегодня как раз и состоит в том, чтобы создавать институты. Отбирать туда людей на прозрачных конкурсах. Платить им рыночную зарплату. Только это может застраховать нас от появления каст и диктаторов. Только это может подарить преемственность украинской политике.

Когда основные векторы движения будут сохраняться вне зависимости от того, кто в данный момент находится у власти. И только прозрачные процедуры отбора могут очистить те же украинские суды от взяточников и коррупционеров.

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Именно поэтому США переживут любого президента – кто бы в итоге не оказался в Белом доме. А каждые украинские выборы превращаются в русскую рулетку именно потому, что мы ничем не застрахованы от своеволия победителя. И честно говоря, это изрядно утомляет.