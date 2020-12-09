Представитель Украины возглавил бюджетный комитет постоянного Арбитражного суда в Гааге
Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов занял пост председателя бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда. Во главе комитета Ченцов будет в течение 2021 года.
Бюджетный комитет отвечает за финансовые аспекты работы суда
Постоянный Арбитражный суд – старейшая организация в мире для мирного разрешения споров со штаб-квартирой в Гааге. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в фейсбуке.
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Украина благодарна государствам-членам за доверенную ей роль и готова к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного разрешения споров,
- отметили в дипведомстве.
Чем занимается постоянный Арбитражный суд
В 2019 году под эгидой суда рассматривали около 200 дел, касающихся межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров.
Бюджетный комитет, председателем которого избрали Ченцова, отвечает за финансовую политику учреждения и бюджетные аспекты работы.
Что известно о Всеволоде Ченцове
- Родился в 1974 году в Дрогобыче, что на Львовщине.
- Выпускник юридического факультета ЛНУ имени Франко.
- В МИД Украины работает с 1996 года.
- Был заместителем представителя Украины при Европейских Сообществах
- Исполнял обязанности директора Департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины.
- С 2017 года – посол Украины в Нидерландах.
- С 2017 года – представитель Украины в Организации по запрещению химического оружия.
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