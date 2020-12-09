Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов занял пост председателя бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда. Во главе комитета Ченцов будет в течение 2021 года.

Бюджетный комитет отвечает за финансовые аспекты работы суда

Постоянный Арбитражный суд – старейшая организация в мире для мирного разрешения споров со штаб-квартирой в Гааге. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в фейсбуке.

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Украина благодарна государствам-членам за доверенную ей роль и готова к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного разрешения споров,

- отметили в дипведомстве.

Чем занимается постоянный Арбитражный суд

В 2019 году под эгидой суда рассматривали около 200 дел, касающихся межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров.

Бюджетный комитет, председателем которого избрали Ченцова, отвечает за финансовую политику учреждения и бюджетные аспекты работы.

Что известно о Всеволоде Ченцове