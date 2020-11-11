Из-за пандемии коронавируса существенно обеднеют более 9 миллионов украинцев. За время пандемии у более 40% семей работу потерял хотя бы один человек.

С марта более 80% домохозяйств потеряли свой доход. Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных дел (UN OCHA) в Украине.

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По данным недавнего исследования ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего более 9 миллионов человек окажутся в бедности,

- говорится в сообщении.

Кроме того, увеличилось количество домохозяйств, которые имеют долги.

До начала пандемии долги имели 11% процентов домохозяйств.



По состоянию на октябрь 2020 года – 15% домохозяйств.

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