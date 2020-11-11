Из-за COVID-19 более 9 миллионов человек окажутся в бедности, – ООН об Украине
Из-за пандемии коронавируса существенно обеднеют более 9 миллионов украинцев. За время пандемии у более 40% семей работу потерял хотя бы один человек.
С марта более 80% домохозяйств потеряли свой доход. Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных дел (UN OCHA) в Украине.
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По данным недавнего исследования ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего более 9 миллионов человек окажутся в бедности,
- говорится в сообщении.
Кроме того, увеличилось количество домохозяйств, которые имеют долги.
- До начала пандемии долги имели 11% процентов домохозяйств.
- По состоянию на октябрь 2020 года – 15% домохозяйств.
Что известно о коронавирусе в Украине
- За сутки 10 ноября в стране зафиксировали 10 611 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных в Украине сейчас составляет 489 808 человек.
- 11 ноября Кабмин отменил в Украине адаптивный карантин. Отныне в стране действует общенациональный карантин и карантин выходного дня.
- Украинские предприниматели обеспокоены усилением карантина. Они боятся, что это может уничтожить их бизнес.
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