Чешский цирк вынужден придерживаться новых правил и ограничений из-за пандемии COVID-19. Все номера теперь демонстрируют через стекло.

Представители цирка заявили, что взяли пример с некоторых заведений питания. Об этом сообщили на сайте iNews.

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Как возникла идея

Сейчас в Чехии закрыты все рестораны и кафе, однако некоторые работают на вынос именно через защитное стекло. Поэтому в цирке решили применить этот метод и назвали его "окном культуры".



"Окно культуры" в Чехии / Фото Associated Press

Все спектакли – безвозмездные

Спектакли проходят безвозмездно. Но из-за ограниченного количества мест нужно заранее бронировать билеты.

Конечно, это какой-то способ расслабиться. Мы хотим, чтобы цирк мог работать нормально, и не только 5 минут. Поэтому теперь имеем возможность наслаждаться спектаклями без масок для лица, как это было раньше,

– отметила зрительница Мартина Новотна.



Спектакли за стеклом / Фото Associated Press

Что говорят в цирке

Из-за того, что пандемия очень сильно ударила по области развлечений и культуры, в цирке надеются, что это были не последние их представления.

Отметим! Чехия вышла на первое место по числу жертв коронавируса в разрезе на 100 тысяч населения среди государств Евросоюза. Параллельно государство потеряло "первенство" по количеству новых случаев болезни.

Как чешский цирк выступает за стеклом: смотрите видео Associated Press