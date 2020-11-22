Цирк за стеклом: как выступают артисты в Чехии из-за COVID-19 – фото, видео
Чешский цирк вынужден придерживаться новых правил и ограничений из-за пандемии COVID-19. Все номера теперь демонстрируют через стекло.
Представители цирка заявили, что взяли пример с некоторых заведений питания. Об этом сообщили на сайте iNews.
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Как возникла идея
Сейчас в Чехии закрыты все рестораны и кафе, однако некоторые работают на вынос именно через защитное стекло. Поэтому в цирке решили применить этот метод и назвали его "окном культуры".
"Окно культуры" в Чехии / Фото Associated Press
Все спектакли – безвозмездные
Спектакли проходят безвозмездно. Но из-за ограниченного количества мест нужно заранее бронировать билеты.
Конечно, это какой-то способ расслабиться. Мы хотим, чтобы цирк мог работать нормально, и не только 5 минут. Поэтому теперь имеем возможность наслаждаться спектаклями без масок для лица, как это было раньше,
– отметила зрительница Мартина Новотна.
Спектакли за стеклом / Фото Associated Press
Что говорят в цирке
Из-за того, что пандемия очень сильно ударила по области развлечений и культуры, в цирке надеются, что это были не последние их представления.
Как чешский цирк выступает за стеклом: смотрите видео Associated Press
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