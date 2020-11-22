Инаугурацию Байдена сократят из-за пандемии COVID-19: детали
Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена пройдет в сокращенном режиме по сравнению с традиционными церемониями. Вступление в должность не поставит под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии COVID-19.
Новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что инаугурация не будет такой, которая была в прошлом. Об этом сообщили на сайте CNBC.
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С чего состояла инаугурация
Традиционно инаугурация президента содержала:
- присягу и речь нового президента в Капитолии США перед собранием людей на Национальной аллее;
- обед с законодателями и прием в Белом доме.
Мы начали некоторые консультации с руководством Палаты и Сената по этому поводу. Очевидно, это не будет такой же инаугурацией, как раньше,
– отметил Клейн.
Нападки со стороны Трампа
Новоизбранный президент США неоднократно подвергался нападкам со стороны Дональда Трампа. Они касались ношения маски и применения других мер по смягчению последствий COVID-19 во время кампании за Белый дом.
Клейн добавил, что Байден и избранная вице-президент Камала Харрис продолжат настаивать на мерах безопасности после вступления в должность 20 января, но не стал вдаваться в подробности.
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