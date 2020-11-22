Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена пройдет в сокращенном режиме по сравнению с традиционными церемониями. Вступление в должность не поставит под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии COVID-19.

Новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что инаугурация не будет такой, которая была в прошлом. Об этом сообщили на сайте CNBC.

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С чего состояла инаугурация

Традиционно инаугурация президента содержала:

присягу и речь нового президента в Капитолии США перед собранием людей на Национальной аллее;

обед с законодателями и прием в Белом доме.

Мы начали некоторые консультации с руководством Палаты и Сената по этому поводу. Очевидно, это не будет такой же инаугурацией, как раньше,

– отметил Клейн.

Отметим! Впервые после выборов Джо Байден провел личную встречу с лидерами демократов в Конгрессе США. Он отметил, что уже определился с кандидатом на должность госсекретаря. Им может стать Тони Блинкен.

Нападки со стороны Трампа

Новоизбранный президент США неоднократно подвергался нападкам со стороны Дональда Трампа. Они касались ношения маски и применения других мер по смягчению последствий COVID-19 во время кампании за Белый дом.

Клейн добавил, что Байден и избранная вице-президент Камала Харрис продолжат настаивать на мерах безопасности после вступления в должность 20 января, но не стал вдаваться в подробности.