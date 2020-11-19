Из-за введения карантинных мер в Украине креативная индустрия потеряла 3 миллиарда долларов, что составляет 2% ВВП. Кроме того, 300 тысяч человек потеряли работу.

Если государство продолжит двигаться по этому пути, то упустит деньги налогоплательщиков и придет в никуда. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко во время IV Международного форума "Креативная Украина", сообщает 24 канал.

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Что сказал Ткаченко

По мнению министра, сейчас государство теряет и гробит привлеченные инвестиции на креативную индустрию, ведь нет зрителя и слушателя. Он добавил, что власть должна сфокусироваться на развитии этого сегмента и искать альтернативные источники для поддержки.

Если мы будем продолжать в тот же способ, нас ждет перспектива не очень утешительная: 10% потери ВВП или одна треть людей потеряют работу,

– резюмировал Ткаченко.

О IV Международном форуме "Креативная Украина"

В этом году мероприятие проходит 19 – 20 ноября в частичном режиме онлайн. Среди участников и гостей форума: