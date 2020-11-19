Из-за пандемии COVID-19 креативная экономика Украины потеряла 3 миллиарда долларов, – Ткаченко
Из-за введения карантинных мер в Украине креативная индустрия потеряла 3 миллиарда долларов, что составляет 2% ВВП. Кроме того, 300 тысяч человек потеряли работу.
Если государство продолжит двигаться по этому пути, то упустит деньги налогоплательщиков и придет в никуда. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко во время IV Международного форума "Креативная Украина", сообщает 24 канал.
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Что сказал Ткаченко
По мнению министра, сейчас государство теряет и гробит привлеченные инвестиции на креативную индустрию, ведь нет зрителя и слушателя. Он добавил, что власть должна сфокусироваться на развитии этого сегмента и искать альтернативные источники для поддержки.
Если мы будем продолжать в тот же способ, нас ждет перспектива не очень утешительная: 10% потери ВВП или одна треть людей потеряют работу,
– резюмировал Ткаченко.
О IV Международном форуме "Креативная Украина"
В этом году мероприятие проходит 19 – 20 ноября в частичном режиме онлайн. Среди участников и гостей форума:
- представители украинской власти;
- чиновники ЕС и Великобритании;
- известные деятели креативных индустрий;
- представители HBO и других всемирно известных компаний;
- преподаватели Стэнфорда и Гарварда;
- основатели и руководители ведущих украинских бизнесов, работающих в креативном секторе экономики.
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