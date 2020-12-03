В Украине есть отработанные карантинные правила поведения людей в церквях. В то же время на Рождество правоохранители будут контролировать соблюдение противоэпидемиологических требований в церквях.

Что сказал Крищенко

Несмотря на пандемию коронавируса, вероятно, украинцы на Рождество массово пойдут в церкви. Начальник Национальной полиции Киевщины Андрей Крищенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что полиция сможет проконтролировать соблюдение карантина в церквях.

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Есть четкие требования относительно того, чтобы была дистанция 1,5 метра, маски на лицах, чтобы люди заходили не сразу, поочередно. Это все полиция контролирует,

– пояснил чиновник.

По его словам, такая же ситуация была в Украине на Пасху. Тогда правоохранители не зафиксировали много нарушений.

Напряжение в обществе из-за карантина

Крищенко подчеркнул, что несмотря на введение карантина люди не стали более агрессивными.

"У нас есть четкие маркеры определенных видов правонарушений. Мы не видим такого, чтобы это все (карантин – 24 канал) повлияло на напряжение в обществе", – отметил полицейский.

Крищенко добавил, что "все это напряжение выбрасывается в соцсети и ютуб, но это не вытекает в какие-то конфликты и драмы".

Что известно о Рождестве в Украине в условиях пандемии