В церковь на Рождество: полиция рассказала о правилах во время карантина
В Украине есть отработанные карантинные правила поведения людей в церквях. В то же время на Рождество правоохранители будут контролировать соблюдение противоэпидемиологических требований в церквях.
Что сказал Крищенко
Несмотря на пандемию коронавируса, вероятно, украинцы на Рождество массово пойдут в церкви. Начальник Национальной полиции Киевщины Андрей Крищенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что полиция сможет проконтролировать соблюдение карантина в церквях.
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Есть четкие требования относительно того, чтобы была дистанция 1,5 метра, маски на лицах, чтобы люди заходили не сразу, поочередно. Это все полиция контролирует,
– пояснил чиновник.
По его словам, такая же ситуация была в Украине на Пасху. Тогда правоохранители не зафиксировали много нарушений.
Напряжение в обществе из-за карантина
Крищенко подчеркнул, что несмотря на введение карантина люди не стали более агрессивными.
"У нас есть четкие маркеры определенных видов правонарушений. Мы не видим такого, чтобы это все (карантин – 24 канал) повлияло на напряжение в обществе", – отметил полицейский.
Крищенко добавил, что "все это напряжение выбрасывается в соцсети и ютуб, но это не вытекает в какие-то конфликты и драмы".
Что известно о Рождестве в Украине в условиях пандемии
- В Кабинете Министров проходят консультации о необходимости введения локдауна на период зимних праздников.
- Пока нет конкретных дат вероятного введения жесткого ограничения.
- Однако, по данным СМИ, локдаун могут ввести на 3 недели – в период перед Новым годом и до 15 января.
- В правительстве уверяют, что ввести локдаун могут в случае увеличения количества больных коронавирусом.
- Кроме того, чиновники обсуждают возможность введения так называемого "интеллектуального локдауна". Он предусматривает, что ограничения будут действовать не на всей территории Украины, а в соответствии с ситуацией в отдельном регионе.
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