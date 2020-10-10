Почти 3 миллиона мигрантов по всему миру не могут вернуться домой из-за карантинных ограничений. Моряки на списанных судах, шахтеры и строители из-за закрытых границ остаются в других странах.

Некоторые мигранты, попавшие в затруднительное положение, находятся в грязных помещениях, где нет социальной дистанции. Такие условия подвергают людей риску заболевания. Об этом говорится в специальном отчете ООН.

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Часть мигрантов сталкивается с жестоким обращением, эксплуатацией и пренебрежением.

Где эмигрантов больше всего

Самой сложной является ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По подсчетам Международной организации по миграции, там находятся 1,275 миллиона эмигрантов из общего количества 2,75 миллиона.

На втором месте Азия. Там почти 1 миллион человек отрезан от своих домов.

648 тысяч мигрантов находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Часто это строители из Восточной Африки и Азии.

648 тысяч мигрантов находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Часто это строители из Восточной Африки и Азии. 280 тысяч иностранцев не могут уехать из Саудовской Аравии.

Недавно 3400 мозамбикских горняков вернулись в Южную Африку после медицинских осмотров. Кроме того, ОАЕ и Индия заключили соглашение о возвращении рабочих-мигрантов.

Обратите внимание! За сутки 9 октября в мире почти 350 тысяч человек заразились коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 36,9 миллиона человек. Умерли от COVID-19 1,07 миллиона больных, а 25,7 миллиона зараженных уже выздоровели.