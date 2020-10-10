COVID-19 отрезал от семей миллионы мигрантов: данные ООН
Почти 3 миллиона мигрантов по всему миру не могут вернуться домой из-за карантинных ограничений. Моряки на списанных судах, шахтеры и строители из-за закрытых границ остаются в других странах.
Некоторые мигранты, попавшие в затруднительное положение, находятся в грязных помещениях, где нет социальной дистанции. Такие условия подвергают людей риску заболевания. Об этом говорится в специальном отчете ООН.
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Часть мигрантов сталкивается с жестоким обращением, эксплуатацией и пренебрежением.
Где эмигрантов больше всего
- Самой сложной является ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По подсчетам Международной организации по миграции, там находятся 1,275 миллиона эмигрантов из общего количества 2,75 миллиона.
- На втором месте Азия. Там почти 1 миллион человек отрезан от своих домов.
648 тысяч мигрантов находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Часто это строители из Восточной Африки и Азии.
- 280 тысяч иностранцев не могут уехать из Саудовской Аравии.
Недавно 3400 мозамбикских горняков вернулись в Южную Африку после медицинских осмотров. Кроме того, ОАЕ и Индия заключили соглашение о возвращении рабочих-мигрантов.