Из-за коронавируса в Турции запретили курить на улице
Правительство Турции ввело запрет на курение в общественных местах из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом. Все для того, чтобы люди на улице не опускали защитные маски с лица.
Соответствующее решение в Турции приняли 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
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Чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября будет введен запрет на курение на улице, проспектах, площадях и остановках общественного транспорта,
– говорится в сообщении министерства.
Коронавирус в Турции: что известно
Ранее министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал людей носить защитные маски правильно и соблюдать социальной дистанции.
"Я всего лишь прошу вас сделать то, что вы можете. Больше ничего", – сказал Коджа.
Сейчас рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры в Турции работают до 22:00.
Сколько больных в Турции
Коронавирусом в Турции заразились более 402 тысяч человек. Из них более чем 344 тысяч уже выздоровели. За период пандемии от COVID-19 умерли 11 145 зараженных. Сейчас в Турции болеют более 46 тысяч человек.
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