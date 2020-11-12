Правительство Турции ввело запрет на курение в общественных местах из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом. Все для того, чтобы люди на улице не опускали защитные маски с лица.

Соответствующее решение в Турции приняли 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

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Чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября будет введен запрет на курение на улице, проспектах, площадях и остановках общественного транспорта,

– говорится в сообщении министерства.

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Ранее министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал людей носить защитные маски правильно и соблюдать социальной дистанции.

"Я всего лишь прошу вас сделать то, что вы можете. Больше ничего", – сказал Коджа.

Сейчас рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры в Турции работают до 22:00.

Обратите внимание! В Швеции из-за коронавируса хотят запретить продажу алкоголя по всей стране после 22:00. Ограничение будет касаться только ресторанов, баров, пабов и ночных клубов.