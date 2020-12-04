Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес считает, что через газопровод "Северный поток-2" можно будет транспортировать не только газ, но и водород. Правительство России учитывая обязательства по сокращению вредных выбросов якобы давно делает ставку на водородную энергетику.

Российский газопровод "Северный поток-2" якобы построен с учетом стандартов охраны природы. Об этом заявил Хермес, сообщает Интерфакс-Украина.

К теме Германия планирует договориться с администрацией Байдена по санкциям из-за "Северного потока-2"

Благодаря тому, что были использованы специальные материалы, "Северный поток-2" в отличие от более старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть на 70% заполнен водородом — энергоносителем будущего,

– сказал Хермес.

По его словам, тот факт, что газопровод якобы построен в соответствии со стандартами "Северный поток-2" "открывает хорошие перспективы в век водорода".

"Значение "Северного потока-2" для европейского энергообеспечения будущего за последние месяцы только возросло", – заметил экономист.

Заметим, глава МИД Германии Гайко Маас сообщил, что Евросоюз считает незаконными санкции США из-за "Северного потока-2". В Берлине надеются, что им удастся достичь компромисса в этом вопросе с администрацией новоизбранного президента Джо Байдена.