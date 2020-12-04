Через "Северный поток-2" можно будет транспортировать водород, – немецкий экономист
Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес считает, что через газопровод "Северный поток-2" можно будет транспортировать не только газ, но и водород. Правительство России учитывая обязательства по сокращению вредных выбросов якобы давно делает ставку на водородную энергетику.
Российский газопровод "Северный поток-2" якобы построен с учетом стандартов охраны природы. Об этом заявил Хермес, сообщает Интерфакс-Украина.
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Благодаря тому, что были использованы специальные материалы, "Северный поток-2" в отличие от более старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть на 70% заполнен водородом — энергоносителем будущего,
– сказал Хермес.
По его словам, тот факт, что газопровод якобы построен в соответствии со стандартами "Северный поток-2" "открывает хорошие перспективы в век водорода".
"Значение "Северного потока-2" для европейского энергообеспечения будущего за последние месяцы только возросло", – заметил экономист.
Заметим, глава МИД Германии Гайко Маас сообщил, что Евросоюз считает незаконными санкции США из-за "Северного потока-2". В Берлине надеются, что им удастся достичь компромисса в этом вопросе с администрацией новоизбранного президента Джо Байдена.
Главное о "Северном потоке-2"
- Россия строит газопровод в обход Украины в Германию.
- Его строительство приостановили в декабре 2019 года из-за санкций США. Работы над газопроводом завершили на 90%.
- Если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять миллиарды долларов.
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