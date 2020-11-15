В черкасской многоэтажке 300 квартир оказались без отопления, причиной стали так называемые бесхозяйственные трубы. В то же время жители дома все равно получают платежки за теплоснабжение.

Примерно через 60 километров бесхозяйственных труб в Черкассах – батареи в квартирах холодные, а стена дома покрылась плесенью. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Дело в том, что в соответствующих местах сносили коммуникации, из-за чего постоянно случаются прорывы. Однако заниматься их ремонтом некому. Из уличной одежды люди переодеваются в домашние валенки и куртку.

Платежки в полном объеме

300 квартир многоэтажки в Черкассах уже 3 зимы в холоде, в то же время квитанции приходят регулярно и без изменений. Жительница дома без тепла Наталья Яровая рассказала, что из-за чрезмерного пользования обогревателем – платежки за свет получают от 500 до 800 гривен.

В квартирах холодно, в нашем доме нет счетчика. Однако люди получают платежки в полном объеме, это очень большие средства,

– сообщила другая жительница многоэтажки Лариса Момадова.

Прорыв на подаче теплоносителя

Между домами 3 года назад произошел прорыв на подаче теплоносителя. Ежегодно люди обращались к коммунальщикам по ремонту теплосети, но ответ всегда одинаковый – трубы бесхозяйственные, поэтому восстанавливать их не будут.



Люди обращались к коммунальщикам по ремонту / Скриншот из видео

Трубы проложили и ремонтировали местные предприятия еще до независимости, а с тех пор прекратили работу – заботиться о коммуникациях стало некому. Еще часть труб, после возведения многоэтажек, строители вообще не передали никому на баланс. Сейчас теплопоставщики не спешат их принимать на содержание. По их словам, сначала ремонтом пусть займутся коммунальщики.

Председатель правления "Черкасское химволокно" Виктор Олексенко отметил, что это убытки, за которые не выставляют счета. Сначала ремонтируют те трубы, которые примыкают к их сетям, сказал он.

Восстановление проблемных участков

Решать проблему надо, поэтому коммунальщики сообщили, что отремонтируют теплосети и передадут теплопоставщикам. Ежегодно восстанавливают по несколько участков, но все сразу не сделать.



Людям советуют принести документы на бесхозяйственные трубы / Скриншот из видео

Начальник управления ЖКХ Андрей Наумчук отметил, что если выделить 360 – 400 миллионов, то можно все сделать за один год, однако таких денег нет. Поэтому неизвестно, сколько еще времени понадобится на ремонт всех проблемных участков.

Людям советуют принести в горсовет документы на бесхозяйственные трубы, которые касаются их домов. А тем, у кого уже случились прорывы – вызвать специалистов поставщика тепла, чтобы те зафиксировали отсутствие отопления и по крайней мере пересчитали платежки.

В Черкассах 300 квартир оказались без отопления: смотрите видео 24 канала



