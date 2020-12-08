Полицейские Черкасской области 8 декабря сообщили о подозрении в ужасном убийстве пожилому мужчине. По данным следователей, пенсионер хладнокровно убил соседа, с которым у него сложились неприязненные отношения.

Следователи собрали достаточное количество доказательств преступления, которое якобы совершил 76-летний житель области, сообщили в прокуратуре Черкасской области. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет заключения.

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Мужчине инкриминируют умышленное убийство.

Что известно об убийстве 70-летнего мужчины в Черкассах

По данным следствия, убийство произошло в середине ноября. 14 числа родственники погибшего сообщили о его исчезновении, а уже через двое суток они же нашли его расчлененное тело в подвале многоквартирного дома на улице Надпольной.

Следователи довольно быстро вышли на след подозреваемого. Они выяснили, что погибший находился в неприязненных отношениях с вероятным убийцей. Из-за этого 76-летний пенсионер забил знакомого до смерти, а потом, пытаясь избежать ответственности, распилил его тело. Скрыть остатки жертвы он не успел.

Прокуроры требуют от суда избрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите видео с места убийства пенсионера в Черкассах: