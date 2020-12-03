Житель Черкасс на своей странице в соцсетях распространял материалы с призывом изменить границы Украины. Его материалы изобиловали пренебрежительными высказываниями касательно украинской государственности. Мужчину уже задержали правоохранители.

Также жителю Черкасс сообщили о подозрении. Об этом говорится на сайте Черкасской областной прокуратуры.

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Известно, что мужчина опубликовал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс".

В них были пренебрежительные высказывания относительно украинской государственности, прав украинского народа и власти на занимаемой территории, а также призывы к реализации другими государствами своих прав на территории Украины,

– говорится в сообщении.

Жителю Черкасс сообщили о подозрении по статье 110 Уголовного кодекса Украины об умышленных действиях, призывах и распространении материалов с призывами к изменению границ Украины.

Если вину мужчины докажут, то ему может грозить: