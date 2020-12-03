В Черкассах мужчина призывал изменить границы Украины: им заинтересовались правоохранители
Житель Черкасс на своей странице в соцсетях распространял материалы с призывом изменить границы Украины. Его материалы изобиловали пренебрежительными высказываниями касательно украинской государственности. Мужчину уже задержали правоохранители.
Также жителю Черкасс сообщили о подозрении. Об этом говорится на сайте Черкасской областной прокуратуры.
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Известно, что мужчина опубликовал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс".
В них были пренебрежительные высказывания относительно украинской государственности, прав украинского народа и власти на занимаемой территории, а также призывы к реализации другими государствами своих прав на территории Украины,
– говорится в сообщении.
Жителю Черкасс сообщили о подозрении по статье 110 Уголовного кодекса Украины об умышленных действиях, призывах и распространении материалов с призывами к изменению границ Украины.
Если вину мужчины докажут, то ему может грозить:
- лишения свободы на срок от 3 до 5 лет;
- конфискация имущества.
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