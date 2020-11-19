По эскизу дочери: в Черкассах открыли мемориал памяти погибшим военным на Донбассе – видео
На площади Славы в Черкассах состоялось открытие мемориального комплекса "Несокрушимые духом". Его посвятили участникам антитеррористической операции, которые погибли на Донбассе.
Мемориал выполнен по уникальному эскизу. Его нарисовала дочка погибшего бойца Владимира Ложешникова – Дарья. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.
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Как выбрали эскиз
Когда Дарье Ложешниковой было 16 лет, она победила в городском конкурсе. Он касался разработки концепции комплекса памяти погибших участников антитеррористической операции на востоке Украины.
В Черкассах открыли мемориал памяти / Фото Национальной полиции
Как происходило открытие
На открытие мемориала почтить память погибших пришли представители городской и областной власти, руководство областной полиции, военные и община города.
Собравшиеся почтили погибших минутой молчания. В память о погибших, жизнь которых забрали вражеские пули, провели молебен за упокой души умерших и состоялось возложение цветов. Героическая слава защитников будет навеки отчеканена на страницах истории нашего государства,
- отметили в сообщении.
Что известно о Владимире Ложешникове: коротко
- Капитан милиции в запасе Владимир Ложешников – бывший старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступностью против личности УКР УМВД Украины в Черкасской области.
- В 2014 году он выполнял служебно-боевые задачи в зоне АТО в составе батальона оперативного значения "Донбасс" Национальной гвардии Украины.
- Погиб во время исполнения обязанностей военной службы в городе Иловайск.
- Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.
Открытие мемориала в Черкассах: смотрите видео
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