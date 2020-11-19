На площади Славы в Черкассах состоялось открытие мемориального комплекса "Несокрушимые духом". Его посвятили участникам антитеррористической операции, которые погибли на Донбассе.

Мемориал выполнен по уникальному эскизу. Его нарисовала дочка погибшего бойца Владимира Ложешникова – Дарья. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

Обратите внимание В Луцке предпринимателя поймали на краже 723 тысяч бюджетных гривен

Как выбрали эскиз

Когда Дарье Ложешниковой было 16 лет, она победила в городском конкурсе. Он касался разработки концепции комплекса памяти погибших участников антитеррористической операции на востоке Украины.



В Черкассах открыли мемориал памяти / Фото Национальной полиции

Как происходило открытие

На открытие мемориала почтить память погибших пришли представители городской и областной власти, руководство областной полиции, военные и община города.

Собравшиеся почтили погибших минутой молчания. В память о погибших, жизнь которых забрали вражеские пули, провели молебен за упокой души умерших и состоялось возложение цветов. Героическая слава защитников будет навеки отчеканена на страницах истории нашего государства,

- отметили в сообщении.

Что известно о Владимире Ложешникове: коротко

Капитан милиции в запасе Владимир Ложешников – бывший старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступностью против личности УКР УМВД Украины в Черкасской области.

В 2014 году он выполнял служебно-боевые задачи в зоне АТО в составе батальона оперативного значения "Донбасс" Национальной гвардии Украины.

Погиб во время исполнения обязанностей военной службы в городе Иловайск.

Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Открытие мемориала в Черкассах: смотрите видео