В Черкассах 10 декабря перед заседанием сессии под зданием горсовета собралась группа людей для проведения акции. Они требовали, чтобы депутаты не голосовали за членов исполнительного комитета, если туда войдет представитель партии ОПЗЖ.

Потасовка под Черкасской мэрией

Когда участники акции начали совершать противоправные действия в ситуацию вмешались правоохранители. Об этом сообщили в Национальной полиции Черкасской области.

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Полицейские обеспечивают правопорядок возле городского совета, где проходит сессионное заседание,

– заметили в полиции.

Смотрите видео со столкновений под Черкасским городским советом:

По данным издания Zmi.ck, в сессионный зал смог попасть один участник акции – ветеран АТО Олег Толмачев. Он выступил на заседании и обратился к новоизбранным депутатам с просьбой не голосовать за депутата от ОПЗЖ Олега Кашка.

В Черкассах под городским советом случилась потасовка

Кто вошел в состав исполкома

Во время сессии депутаты Черкасского горсовета утвердили исполком, состав и руководителей постоянных комиссий. Кроме того, избрали секретаря горсовета – депутата от "Батькивщины" Юрия Тренкина.

Как сообщает издание Vikka, депутаты поддержали 4 из 5 предложенных кандидатур. В частности, Сергея Тищенко от партии "За майбутнє", Виктора Беззубенко – ВО "Черкащане", Марину Гаркавую – "Европейская солидарность", Анастасию Чубину от "Слуги народа".

Заметим, на сессии так и не поддержали избрание депутатов от ОПЗЖ.

Обратите внимание! В состав исполнительного комитета Черкасского горсовета также войдут городской голова Анатолий Бондаренко и новый секретарь совета Юрий Тренкин.