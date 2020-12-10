Авария с участием кареты скорой помощи произошла днем 9 декабря в Черкассах на перекрестке улиц Благовестной и Можайского. Медики срочно отвозили тяжело больную женщину в 3 Черкасскую городскую больницу, но водитель грузовика не предоставил им преимущество в движении.

О ДТП сообщила в фейсбуке пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Черкащины Ирина Назарок. По ее словам, в результате аварии фельдшер скорой получила черепно-мозговую травму и рану головы.

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Пациентку медики успели вовремя довезти до реанимации.

Удар во время капельницы



Водитель грузовика врезался в скорую / Фото пресс-службы Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи

Согласно официальным данным, скорая ехала с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, что обязывает всех участников движения остановиться и срочно предоставить специальному автомобилю беспрепятственно проехать.



Водители скорой все же довез пациентку в больницу / Фото пресс-службы Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи

Три автомобиля, которые находились на перекрестке, пропустили медиков, но водитель "Газели" поехал дальше и ударил скорую. В ее салоне в то время фельдшер пыталась поставить капельницу пациентке. Состояние женщины на данный момент было критическим.

В результате столкновения пациентка не пострадала, но работница центра экстренной медицинской помощи получила повреждения. Ее обследуют коллеги.

На месте инцидента работали правоохранители.