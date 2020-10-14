100 тысяч тонн азотных удобрений на улице: в Черкассах прорвало резервуар
В Черкассах, на улице Героев Холодного Яра, произошла утечка из резервуара с азотными удобрениями. Смесь загрязнила территорию в радиусе 1 километра.
По полученным данным, всего из резервуара вытекло примерно 100 тысяч тонн азотных удобрений. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.
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Предприятие, которому принадлежал резервуар, отгрузило с помощью тяжеловозов остальные удобрения. А образовавшееся пятно завернуло землей.
На месте происшествия работали Черкасские спасатели ГСЧС и полиция.
Вытекание жидких азотных удобрений ликвидировали в 19:20. Уже полночь работы по ликвидации последствий аварии завершились,
– говорилось в сообщении Нацполиции.
Следователи Черкасс открыли уголовное производство по факту загрязнения земель.
В Черкасской области вытекло 100 тысяч тонн азотных удобрений: смотрите видео