Сотрудники СБУ разоблачили руководительницу одной из больниц Черкасс, которая якобы организовала преступную схему на закупках средств защиты медиков. Через приобретение костюмов, масок и респираторов по завышенной цене участники коррупционного сговора якобы получили 2,4 миллиона бюджетных гривен.

О задержании подозреваемой в организации закупок с убытками для бюджета сообщили в пресс-службе СБУ. По данным следствия, женщина заключила договор с частной фирмой из Киева.

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Согласно документам, столичная компания должна была поставить больнице средства индивидуальной защиты и противоэпидемиологические средства на 8 миллионов гривен.

Существенно завышенные цены

Экспертизы показали, что стоимость продукции, на которую потратили деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, были завышены минимум в 2 раза.

Следователи спецслужбы задокументировали, что чиновница заключала соглашения без тендерных процедур, что также является нарушением законодательства.

Через схему закупок из бюджета города потратили 2.4 лишних миллиона гривен. Если правоохранители докажут ее вину в суде, женщине грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности после увольнения на 3 года. Кроме того, подозреваемую могут оштрафовать на сумму от 4 250 до 12 750 гривен.