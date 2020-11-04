Полицейские задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве жителя одного из поселков Черкасской области, которое произошло ночью 3 ноября. На установление личностей злоумышленников у копов ушло несколько часов.

О раскрытии жестокого убийства сообщили в полиции Черкасской области. Само убийство случилось в селе Большая Севастьяновка.

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Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Что известно об ужасном убийстве в Черкасской области

Как утверждают следователи, сообщение о преступлении поступило им от медиков. Врачи сообщили, что житель поселка умер от полученных после избиения травм в карете скорой.

По данным правоохранителей, 46-летний и двое 24-летних соседей конфликтовали с 53-летним мужчиной накануне трагедии. Во время ссоры злоумышленники избили знакомого деревянной палкой. Травмы, которые он получил, были несовместимыми с жизнью.



Орудие убийства / Фото provce.ck.ua

Всех задержали

Уже через несколько часов копы установили 3 участников конфликта. Все они были задержаны. Сейчас полицейские собирают доказательства причастности мужчин к убийству.

Вскоре им изберут меру пресечения. Прокуроры будут требовать ареста без права внесения залога.