В Черкасской области 65-летний Виктор Юзва собственноручно конструирует самолеты. В его коллекции уже 9 таких. Первый смастерил в 30 лет. Последний назвал в честь дикой птицы – "Селезень".

Перед каждым вылетом Виктор Юзва тщательно проверяет самолет. "Селезня" ему помог смастерить друг. Им понадобился год, труднее всего было настроить крылья, сообщает 24 канал.

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Летать Виктор Юзва хотел еще с детства, когда смотрел на птиц. Поэтому поступил в летное училище.



Виктор Юзва / Фото suspilne.media

В авиации Крыма работал 45 лет, однако после аннексии покинул полуостров и переехал в Черкасскую область. Здесь уже на пенсии продолжил дело жизни.

Это болезнь, она неизлечима. Когда я смотрел на этих птиц – понимал, что меня не вылечишь. Вылечат только полеты,

– рассказал Юзва.

Полетать с друзьями он собирается каждые выходные – встречаются на старых взлетных полосах возле Корсунь-Шевченковского. С товарищем-пилотом учат любить небо и корсунскую молодежь. Уроки бесплатные, зато юноши помогают ухаживать за летательным аппаратом.



На создание самолета потратили 1 год / Фото скриншот с видео

Виктор Юзва уже испытал примерно 50 самолетов и научил летать почти 100 учеников.