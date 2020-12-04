Ужасная авария произошла утром 4 декабря возле города Золотоноша Черкасской области. 22-летний водитель Daewoo Lanos направил машину на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault.

Информация о ДТП поступила к диспетчерам скорой около 10:19, сообщила в фейсбуке пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Области Ирина Назарок. Заявители рассказали, что после аварии в легковушке без сознания находились 2 человека.

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Когда на место происшествия прибыли медики, им пришлось лишь констатировать смерть пострадавших.

Что известно об ужасном столкновении Lanos и грузовика в Черкасской области

По предварительным данным, водитель легковой машины, не справился с управлением на мокрой дороге и выехал навстречу фуре Renault. Поскольку Daewoo Lanos намного ниже грузовика, передняя часть легковушки никак не смогла погасить энергию от столкновения, а люди, находившиеся в салоне, получили сверхсерьезные травмы.



Lanos залетел под фуру в Черкасской области / Фото пресс-службы Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи

Помочь 40-летнему пассажиру Daewoo и его водителю уже никто не мог.

Пассажир грузовика и его владелец повреждений не получили. После осмотра медиков они отказались от госпитализации.

На месте инцидента работали правоохранители. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к гибели людей.