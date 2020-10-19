В Черкасской области люди протестовали против красной зоны карантина: фото
В Смеле, что на Черкасщине, 19 октября горожане протестовали против ограничений красной зоны карантина. Под стенами городского совета собралось более сотни митингующих.
Накануне город попал в красную зону. Об этом сообщает "Суспільне Черкаси".
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Чего требуют протестующие
- Смеляны просят не закрывать детские сады.
- Предприниматели требуют не запрещать им работать.
Что говорит власть
Мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что 19 октября состоится внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем решат, какие именно ограничения будут действовать.
Кроме того, местные власти уверяют, что смогли договориться, чтобы в городе остались автобусное и железнодорожное сообщение. Однако другие ограничения красной зоны пока в Смеле действуют.
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Какова ситуация с коронавирусом в Смеле и области
- С начала пандемии в Смеле коронавирусом заболели 1256 человек, но 509 из них уже выздоровели.
- Однако в течение 16-18 октября в городе обнаружили 99 новых случаев COVID-19. Четырех больных забрали в больницу.
- Смела, Смелянский район и Канев с 19 октября принадлежат к красной зоне карантина.
- В Черкасской области же в целом заразились около 6619 жителей области.
- Более 2,5 тысячи человек уже преодолели болезнь, от осложнений умерли 69 больных.