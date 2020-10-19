В Смеле, что на Черкасщине, 19 октября горожане протестовали против ограничений красной зоны карантина. Под стенами городского совета собралось более сотни митингующих.

Накануне город попал в красную зону. Об этом сообщает "Суспільне Черкаси".

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Чего требуют протестующие

Смеляны просят не закрывать детские сады.

Предприниматели требуют не запрещать им работать.

Что говорит власть

Мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что 19 октября состоится внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем решат, какие именно ограничения будут действовать.

Кроме того, местные власти уверяют, что смогли договориться, чтобы в городе остались автобусное и железнодорожное сообщение. Однако другие ограничения красной зоны пока в Смеле действуют.

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Какова ситуация с коронавирусом в Смеле и области

С начала пандемии в Смеле коронавирусом заболели 1256 человек, но 509 из них уже выздоровели.

Однако в течение 16-18 октября в городе обнаружили 99 новых случаев COVID-19. Четырех больных забрали в больницу.

Смела, Смелянский район и Канев с 19 октября принадлежат к красной зоне карантина.

В Черкасской области же в целом заразились около 6619 жителей области.

Более 2,5 тысячи человек уже преодолели болезнь, от осложнений умерли 69 больных.



Протестующие в Смеле / Фото "Суспільне"