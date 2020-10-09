В Черкасской области проверяют на выносливость спецназовцев. На многодневный турнир съехалось 18 команд из разных регионов Украины: это спецподразделения Госпогранслужбы, Управления государственной охраны и Нацполиции.

Участников в первый день соревнований испытывала полоса препятствий. Подробнее о соревнованиях читайте в материале журналистов 24 канала.

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День первый – полоса препятствий

Они ползали в грязи, опрокидывали тракторные шины, преодолевали трехметровые заборы и бегали с бревном. На полуторакилометровой дистанции спецназовцы должны были преодолеть 20 преград. Но испытания их не напугали, а лучшие команды преодолели его за 14 минут.



Полоса препятствий / Фото 24 канал

День второй – битва капитанов

Во второй соревновательный день силами мерялись капитаны. Они упражнялись в стрельбе с нагрузкой и кросс-фите.

День третий – стрельба на полигоне

Стрельбой на полигоне также начался третий день. Но стрелять по обычным мишеням для подразделений быстрого реагирования слишком просто, решили организаторы. Поэтому они придумали 4 особых испытания. Мишени разместили за дверями и стенами импровизированных комнат, а стрелять надо было лишь в некоторые из них.

Брали некоторые элементы из служебной деятельности, они определенную ситуацию перенесли на этапы соревнований. Тогда есть возможность максимального приближения к боевым действиям,

– рассказал участник соревнования с позывным "Царь".



Как проходят турниры / Фото 24 канал

Судьи лишь успевают фиксировать новые рекорды, ведь эти ребята не уступают ни силой, ни меткостью. За участниками наблюдают и офицеры, они контролируют соблюдение правил и оценивают реальное состояние подготовки бойцов, чтобы, в случае необходимости, увеличить тренировочные нагрузки. Ведь в их работе ошибки недопустимы.

Это не просто соревнования, это полигон, на котором мы учимся, тренируемся, обмениваемся опытом с другими подразделениями и исправляем ошибки, которые мы видим во время соревнований,

– рассказал начальник отряда Госпогранслужбы Максим балагура.

Такой турнир в главном учебном центре Госпогранслужбы в Оршанке проходит уже в третий раз. Соревновались в память о погибшем во время войны на востоке Украины пограничнике-"дозоровце" Василии Полякове. В пятницу, 9 октября 2020 года, его родители приедут награждать победителей.