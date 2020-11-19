В Черкасской области киберспециалисты разоблачили хакера. Он удаленно устанавливал программное обеспечение для снятия информации со смартфонов пользователей.

Преступление организовал житель Умани. Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

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Как происходило преступление

Хакер находил своих клиентов через личные связи. Он за деньги давал им несанкционированный доступ к смартфонам объектов наблюдения.

Для этого злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение. Оно позволяло:

удаленно записывать и прослушивать телефонные разговоры;

а также контролировать общение в популярных мессенджерах.



На Черниговщине правоохранители поймали хакера / Фото Службы безопасности Украины

Правоохранители поймали хакера за работой

Правоохранители задокументировали, как хакер устанавливал программу слежения на смартфон местного ИТ-специалиста, которого заказал конкурент.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику с вредоносным программным обеспечением и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность,

- отметили в сообщении СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства злоумышленнику сообщили о подозрении.



Обнаружили компьютерную технику / Фото Службы безопасности Украины

Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводили совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.