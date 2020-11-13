Карантин выходного дня: Черкассы снова против власти – отменяют почти все ограничения
В Черкассах 13 ноября провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривали вопрос карантина выходного дня. Местные власти решили отменить в Черкассах те карантинные ограничения, которые правительство недавно ввело.
На заседании также присутствовали предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня, пишет местное издание 18000.
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Предприниматели просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых якобы может обеспечить соблюдение дистанции. Якобы новые ограничения "убьют" их бизнес.
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что "не видит необходимости" вводить такой карантин. Якобы проблема с коронавирусом действительно есть, но ее нужно решать каким-то другим способом.
Таким образом комиссия решила отменить себе ряд ограничений, которые ранее ввело правительство. Таким образом в Черкассах и в дальнейшем будут позволять:
- свободное передвижение по городу,
- принимать посетителей в заведениях общественного питания, в частности на выходных,
- работу ТРЦ,
- принимать посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах,
- принимать посетителей в других развлекательных заведениях,
- принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения,
- деятельность учреждений культуры,
- работу рынков.
Краткая предыстория
- Это уже не впервые за период пандемии коронавируса, когда городские власти Черкасс выступают против государственной власти в вопросах карантина. Впервые это случилось еще в июне.
- Тогда Кабинет Министров Украины разрешил ослаблять карантин с 11 мая, но мэрия ослабила ограничение уже с 1 мая. Инициатором был мэр Анатолий Бондаренко.
- Мнения в политических кругах относительно таких действий разделились. Кое-кто поддержал Бондаренко, якобы сколько можно терпеть этот карантин. Другие же видят в этом ничто иное, кроме предвыборного пиара.
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