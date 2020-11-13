В Черкассах 13 ноября провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривали вопрос карантина выходного дня. Местные власти решили отменить в Черкассах те карантинные ограничения, которые правительство недавно ввело.

На заседании также присутствовали предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня, пишет местное издание 18000.

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Предприниматели просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых якобы может обеспечить соблюдение дистанции. Якобы новые ограничения "убьют" их бизнес.

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что "не видит необходимости" вводить такой карантин. Якобы проблема с коронавирусом действительно есть, но ее нужно решать каким-то другим способом.

Таким образом комиссия решила отменить себе ряд ограничений, которые ранее ввело правительство. Таким образом в Черкассах и в дальнейшем будут позволять:

свободное передвижение по городу,

принимать посетителей в заведениях общественного питания, в частности на выходных,

работу ТРЦ,

принимать посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах,

принимать посетителей в других развлекательных заведениях,

принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения,

деятельность учреждений культуры,

работу рынков.

Краткая предыстория