Почти 70% украинцев в этом году не собираются делать покупки в период "Черной пятницы". Специальными предложениями хотят воспользоваться лишь 12% опрошенных. Что интересно, 7% жителей Украины вообще не знают, что такое "Черная пятница".

Как минимум каждый десятый украинец воспользуется скидками в период "Черной пятницы". Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Читайте также Как будут работать ТРЦ Киева в Черную пятницу

Сколько денег украинцы готовы потратить

Результаты опросов свидетельствуют, что большинство украинцев собираются делать покупки в период "черной пятницы", но 46% опрошенных еще не определились, сколько денег потратят.

Между тем 42% готовы потратить до 5000 гривен:

12% – до 1000 гривен;

17% – от 1000 до 3000 гривен;

13% – от 3000 до 5000 гривен.

Свыше 5000 гривен готовы потратить 13% потенциальных участников распродаж:

6% готовы потратить от 5000 до 7000 гривен;

3% – от 7000 до 9000 гривен;

4% – больше 9000 гривен.



Сколько денег готовы потратить украинцы в "Черную пятницу" 2020 / Инфографика R & B Group

Обратите внимание! Опрос проводили с 16 по 25 октября 2020 года. Всего удалось опросить 1800 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. С людьми проводили личное интервью, максимальная погрешность выборки – 2,4%.