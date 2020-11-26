Черная пятница: сколько денег потратят украинцы – свежий опрос
Почти 70% украинцев в этом году не собираются делать покупки в период "Черной пятницы". Специальными предложениями хотят воспользоваться лишь 12% опрошенных. Что интересно, 7% жителей Украины вообще не знают, что такое "Черная пятница".
Как минимум каждый десятый украинец воспользуется скидками в период "Черной пятницы". Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
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Сколько денег украинцы готовы потратить
Результаты опросов свидетельствуют, что большинство украинцев собираются делать покупки в период "черной пятницы", но 46% опрошенных еще не определились, сколько денег потратят.
Между тем 42% готовы потратить до 5000 гривен:
- 12% – до 1000 гривен;
- 17% – от 1000 до 3000 гривен;
- 13% – от 3000 до 5000 гривен.
Свыше 5000 гривен готовы потратить 13% потенциальных участников распродаж:
- 6% готовы потратить от 5000 до 7000 гривен;
- 3% – от 7000 до 9000 гривен;
- 4% – больше 9000 гривен.
Сколько денег готовы потратить украинцы в "Черную пятницу" 2020 / Инфографика R & B Group
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