Из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом власть усилит карантин в наиболее проблемных регионах. В частности, в тех, которые уже находятся в красной зоне. Такие регионы чиновники называют черной зоной.

В ближайшее время правительство может ввести в Украине черную карантинную зону. Об этом со ссылкой на собственные источники в Министерстве здравоохранения сообщает "Обозреватель".

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Что такое черная зона

Понятие "черная" зона, по словам источника, это лишь рабочее название красной, которая действует в Украине еще с лета.

Черная зона – это не что-то такое "вау супер". Это та самая красная, но без смягчений. Ее будут вводить в регионах, где количество больных будет превышать 320 на 100 тысяч населения, а положительное тестирование будет более чем в 20% от всех протестированных,

– пишет "Обозреватель"

Там не будут работать ни детские сады, ни школы. На сколько времени будут вводить такой локдаун – пока неизвестно.

Карантин выходного дня

Второй сценарий усиления карантина, который является достаточно реальным, – карантин выходного дня. По данным СМИ, Минздрав и Кабмин считают, что такой вариант лучший для бизнеса и представителей власти.

Карантин выходного дня предусматривает:

ограничение посещения торгово-развлекательных центров и фудкортов,

фудкорты будут работать только на вынос.

развлекательные заведения и фитнес-центры будут закрыты,

магазины в ТРЦ будут работать, однако с соблюдением требований – 1 человек на 20 квадратов,

если же эти меры не помогут – усиление карантина будет продолжаться дальше.

Задача – любым способом уменьшить количество инфицированных. Потому что до ситуации, когда нужно выбирать, кого спасать, осталось 4–5 недель. Когда больницы перестанут принимать, реакция общества будет намного хуже,

– подытожил "Обозреватель".

В то же время введение комендантского часа пока не рассматривают. Для этого в государстве нужно ввести чрезвычайное положение.

Обратите внимание! 4 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный локдаун в государстве вводить не будут.