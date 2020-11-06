Удивляет, с какой скоростью у нас распространяются фейки, – Степанов о черной зоне карантина
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг введение в Украине черной зоны карантина. По его словам, никто не предлагал вводить ее.
Он попросил людей, распространяющих такие фейки, рассказывать и распространять достоверную информацию. Об этом Степанов сказал во время брифинга Минздрава, передает 24 канал.
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Так, у Степанова спросили, рассматривает ли Минздрав введение в действие черных карантинных зон, которые якобы обсуждают в Офисе Президента. Отвечая на вопросы, министр улыбнулся и сказал:
Знаете, меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось, никаких черных зон никто не предлагал вводить. У меня просьба к людям, которые распространяют такую чушь, – лучше распространяйте правдивую информацию... О госпитализации, о невозможности самолечения.
Откуда появилась информация о черной зоне карантина: кратко
- Заметим, что информацию о черной зоне карантина в Украине накануне распространил ряд СМИ. Журналисты ссылались и на источники в Офисе Президента, и в Минздраве.
- Якобы там говорили: понятие "черная зона" – это лишь рабочее название красной, которая действует в Украине еще с лета. Впрочем, она не будет предусматривать смягчений, а все запреты в ней будут действовать беспрекословно.
- Интересно, что эти слова перекликаются с тем, что 5 ноября сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что Минздрав будет рекомендовать правительству ужесточить ограничения в красной зоне карантина.
- В частности, если в красном регионе число инфицированных превысит показатель 320 на 100 тысяч населения и показатель тестирования положительных результатов превысит 20% от всех протестированных, Минздрав предлагает ограничить и не позволять выбирать противоэпидемиологические ограничения, а применять полностью весь перечень.
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