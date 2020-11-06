Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг введение в Украине черной зоны карантина. По его словам, никто не предлагал вводить ее.

Он попросил людей, распространяющих такие фейки, рассказывать и распространять достоверную информацию. Об этом Степанов сказал во время брифинга Минздрава, передает 24 канал.

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Так, у Степанова спросили, рассматривает ли Минздрав введение в действие черных карантинных зон, которые якобы обсуждают в Офисе Президента. Отвечая на вопросы, министр улыбнулся и сказал:

Знаете, меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось, никаких черных зон никто не предлагал вводить. У меня просьба к людям, которые распространяют такую чушь, – лучше распространяйте правдивую информацию... О госпитализации, о невозможности самолечения.

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