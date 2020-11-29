В Черниговской области пассажир угнал автомобиль Renault Kangoo у таксиста. Однако во время побега врезался в дерево и погиб.

Таксист приехал по вызову 28 ноября на улицу Днепровскую в Чернигове. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

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В авто сел 33-летний мужчина и попросил подождать еще девушку. Однако через несколько минут он с помощью стеклянной бутылки ударил водителя по голове, выбросил его из авто, а сам сел за руль и скрылся.



Мужчина угнал авто таксиста и погиб / Фото полиции

Полиция сразу объявила план перехвата. Через несколько часов машину заметили на выезде из города. Правоохранители требовали вора остановить авто, однако, тот продолжал двигаться на большой скорости.

В городке Михайло-Коцюбинское похититель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.



От полученных травм правонарушитель погиб на месте / Фото "Оперативный"