В первой половине дня 14 октября 32-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры в Деснянском районе Чернигова. От полученных травм он погиб в больнице.

Пострадавшим, который получил смертельные травмы в результате падения с высоты, оказался секретарь территориальной избирательной комиссии Павел Булыга, сообщает "Общественное".

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Факт гибели мужчины подтвердила спикер городского отдела полиции Наталья Слабеняк. По ее словам, полиция устанавливает все обстоятельства смерти секретаря ТИК.

Что известно о погибшем

По данным гражданской сети "ОПОРА", месяц назад Булыгу избрали секретарем территориальной избирательной комиссии по квоте областной организации "Батькивщины". Впрочем, недавно члены ТИК жаловались на эффективность работы секретаря, а также предлагали его заменить.

Известно, что погибший также входил в избирательную комиссию во время президентских выборов. Тогда он был доверенным лицом Юлии Тимошенко.

В "Батькивщине" на гибель своего коллеги пока не отреагировали.

Убийство, самоубийство или несчастный случай

Что именно произошло утром 14 октября, когда мужчина выпал из окна, устанавливают следователи. По протоколам им придется проверить все варианты событий.